Judo: Lois Petit remporte l'or en -48 kg à Dubrovnik

Lois Petit a décroché la médaille d'or en moins de 48kg au tournoi de l'European Cup de judo de Dubrovnik, samedi. C'est le meilleur résultat de sa carrière après une deuxième place de l'European Open de Zagreb il y a un an, déjà en Croatie.

Lois Petit, 22 ans, 57e mondiale, exemptée du premier tour, a battu l'Autrichienne Lisa Dungg (IJF 140) en quarts de finale, puis la Serbe Nevena Milic (non-classée) en toute fin de combat sur ippon, en demi-finales. En finale, la Tournaisienne s'est imposée sur ippon contre la Sud-Africaine Geronay Whitebooi, 33e mondiale. Toujours en -48kg, Jente Verstraeten (IJF 111), 21 ans, a pris la 7e place. La sœur de Jorre, ex-olympien, a d'abord passé le cap de l'Allemande Sarah Herrmann (non classée) en entrée avant d'être battue par l'Italienne Alessia (IJF 104) au golden score après 1:39 de prolongation, en quart de finale. En repêchage, Jente Verstraeten s'est inclinée contre l'Israélienne Tamar Malca (IJF 113) En -63 kg, deux Belges, non classées, ont pris part à la compétition. Marie Sadouni, 23 ans, s'est imposée en entrée contre la Serbe Jelena Tasic (non-classée), 20 ans, au golden score après 5 minutes 24 secondes de prolongation. En quarts de finale, elle a buté contre la Croate Dora Bortas (IJF 151), 22 ans, victorieuse par ippon après 1:15 de combat. En repêchage, la Bruxelloise s'est inclinée contre la Néerlandaise Nadiah Krachten (IJF 90), 21 ans, et termine 7e. Cosima Grumiaux, 22 ans, a elle été battue par l'Israélienne Inbal Shemesh, 55e mondiale, au premier tour, avant d'être éliminée au premier tour des repêchages contre la Croate Nina Simic. Ches les messieurs, Jitse Van den Herrewegen (IJF 168), 21 ans, et Nicolas Dejace (IJF 203), 20 ans, entreront en lice dimanche en -90 kg.