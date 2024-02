Judo: pour Mkheidze, l'appétit olympique vient en mangeant

Sa vie a changé le 24 juillet 2021, quand, dans son judogi bleu, il s'est paré de bronze. Trois ans et demi plus tard, le poids léger (-60 kg) de 28 ans a "toujours du mal à trouver les mots pour décrire ce (qu'il a) pu ressentir" même s'il est sûr d'une chose: "ça restera gravé à jamais".

"En or, ça irait encore mieux dans le salon!" Après avoir offert à la France sa première médaille aux Jeux de Tokyo, le judoka français Luka Mkheidze raconte à l'AFP d'où il tire sa force, de sa Géorgie natale à ses années de cuisinier en Normandie.

Aujourd'hui le décor n'est plus le même. Revenu en force, après une blessure, en 2023, il a été couronné champion d'Europe en novembre avant d'être sélectionné parmi les dix premiers judokas tricolores sélectionnés pour 2024.

Alors qualifié sur le fil pour ses premiers Jeux, il sait qu'il n'est "pas favori", rendant l'issue d'autant plus belle: "ça a été un bonheur total, pour moi et mes proches, je sais à quel point c'est énorme d'avoir une médaille olympique".

Le bronze de 2021, inespéré, lui montre aujourd'hui le chemin vers l'or: "je sais pourquoi, chaque matin, je me lève pour aller à l'entraînement, pour avoir la chance de revivre ce moment-là".

"La médaille, je l'ai apprise par coeur", comme il l'avait promis, "je l'ai portée très longtemps, j'étais très fier de la montrer, et aujourd'hui elle a pris une place dans ma vitrine. C'était important aussi de la poser, de la laisser tranquille, pour penser à Paris. Maintenant j'en veux une nouvelle, et en or ça irait encore mieux dans le salon !"

- "Remercier la France" -