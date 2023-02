Judo: pourquoi Agbegnenou et la fédération se déchirent autour d'un sponsor?

Depuis le Grand Slam de Tel Aviv, un conflit oppose Clarisse Agbegnenou et la Fédération française de judo, contrariée par la décision de la double championne olympique 2021 de porter le kimono de son sponsor personnel plutôt que celui de l'équipe de France.

. Que s'est-il passé à Tel Aviv?

Clarisse Agbegnenou, qui effectuait son retour en compétition au Grand Slam de Tel Aviv dans la catégorie des -63 kilos après son congé maternité, s'est présentée sur le tatami avec un kimono de son sponsor personnel Mizuno, alors que la fédération est sous contrat avec Double D, société détentrice de la licence mondiale d’Adidas pour les sports de combat.

Une décision qui est mal passée auprès de la fédération: "Ca nous met en porte-à-faux, je trouve que ce n'est pas respecter l'équipe de France", avait déploré Stéphane Nomis, le président, dans un entretien à l'AFP.

. Pourquoi ce choix d'Agbegnenou?

Depuis le 1er janvier 2022, Adidas a succédé à Mizuno en tant qu'équipementier de la fédération ce qui oblige les kimonos tricolores à être estampillés Adidas lors de toutes les grandes compétitions, jusqu'en 2024.

Agbegnenou n'avait pas combattu avec un kimono Adidas depuis cinq ans et avait donc préféré conserver celui qu'elle avait l'habitude de porter, de l'équipementier Mizuno.

"Ils auraient pu me dire: +Ecoute Clarisse, c'est compliqué, ce n'est pas notre équipementier. On sait que tu ne connais pas le kimono donc on peut te le passer pour l'essayer et comme ça tu peux voir si tu peux combattre avec. (Mais) ils ne m'ont apporté aucune solution", avait-elle regretté, déplorant "un manque de respect" de la fédération, dans un entretien à l'AFP.

. Comment sortir de cette crise?

Dans ce contexte, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera et la fédération prônent le dialogue afin de ne pas affecter le parcours sportif de la judoka, grand espoir de médailles aux JO 2024. L'équipe de France de judo avait remporté huit médailles aux JO de Tokyo 2020, dont trois en or.