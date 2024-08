Judo: Riner offre à la France le titre olympique par équipes

Jack GUEZ

Déjà le plus grand judoka de tous les temps, Teddy Riner a rajouté samedi une page à sa légende dorée: il a offert à la France un deuxième titre olympique par équipes mixtes, en s'imposant au combat décisif en finale contre le Japon.

Le champion de 35 ans en profite pour porter ses records personnels à des altitudes stratosphériques, désormais inaccessibles au commun des champions: judoka le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques (cinq titres, dont trois individuels), judoka le plus médaillé (cinq ors, deux bronzes), et olympien français le plus titré des Jeux d'été (en attendant Léon Marchand!).