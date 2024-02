Judo: Romane Dicko s'impose au tournoi de Paris

Cette fois, Dicko n'a eu besoin que de 39 secondes pour faire tomber puis immobiliser son adversaire, battue par ippon.

"C'est vraiment ouf de gagner à Paris, on sait que le public est on fire à chaque fois et l'année des Jeux je voulais vraiment regagner ici, enfin une nouvelle médaille d'or au Grand Slam de Paris et à six mois des Jeux c'est vraiment de bon augure", a souri Dicko, qui avait déjà gagné en 2020.

"L'objectif c'est les Jeux et il y a tellement de choses encore dans les six mois qui arrivent, donc ça sera parfait quand je serai championne olympique", a-t-elle continué, parlant de "grande répétition avant les Jeux à Paris, combattre à domicile c'est spécial donc c'était une chance".