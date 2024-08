Judo: Teddy Riner, le plus grand

Jack GUEZ

Stratosphérique! Teddy Riner, 35 ans, est devenu vendredi à Paris champion olympique des poids lourds pour la troisième fois après 2012 et 2016, un exploit jusqu'ici jamais réalisé dans la catégorie reine et qui fait de lui le plus grand des judokas.

Le super-héros a encore enfilé sa cape pour offrir à l'équipe de France de judo son premier titre sur les tatamis à Paris-2024, et sa neuvième médaille. Il est le seul Français à avoir tenu son rang de favori et permet aux Bleus d'éviter de sortir de "leurs" Jeux sans Marseillaise, en attendant la compétition par équipes mixtes samedi.