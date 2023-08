Judo Vlaanderen "regrette profondément le départ" de son coach élite Damiano Martinuzzi"

"Damiano, l'entraîneur de Toma (Nikiforov, ndlr), a annoncé qu'il allait relever un nouveau défi", a confié Koen Sleeckx à Belga. "Il l'a expliqué lui-même aujourd'hui à Toma et à Matthias (Casse, ndlr). C'est évidemment un coup dur pour Toma. Judo Vlaanderen a fait tout ce qui était possible pour conserver Damiano, mais l'opportunité qui lui a été présentée était trop alléchante. On regrette profondément le départ de Damiano, mais on va se mettre au travail dès demain pour pourvoir à son remplacement sur bases d'informations des judokas et du staff."

Damiano Martinuzzi travaillait pour Judo Vlaanderen depuis janvier 2019. Il avait suivi Toma Nikiforov, son poulain, dans la foulée du passage de ce dernier de Judo Wallonie-Bruxelles vers Judo Vlaanderen quelques mois plus tôt.