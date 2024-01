Julie Allemand et l'Asvel féminin battues à Saragosse, les play-offs s'éloignent

Le Lyon-Asvel féminin et Julie Allemand se sont inclinés mercredi chez les Espagnoles de Saragosse (63-60) pour le compte de la 11e journée de la phase de poules (A) de l'Euroligue féminine. Avec ce succès, Saragosse occupe la seconde place au classement provisoire du groupe A avec 19 points (8 succès) en 11 rencontres tandis que l'Asvel est 6e avec 14 points et 3 succès.

Dans le groupe B, Villeneuve d'Ascq et Maxuella Lisowa se sont inclinées 65-62 à Bologne tandis que Salamanque et Antonia Delaere en faisaient de même (78-64) chez les leaders de Prague.

A Saragosse, Julie Allemand et ses coéquipières avaient accumulé trop de retard au repos (47-33) que pour parvenir à renverser totalement la situation en dépit d'un 16-27 après le repos. Julie Allemand a joué 32 minutes, marquant 6 points et captant 8 rebonds. Du côté espagnol, Serena-Lynn Geldof a été alignée pendant 8 minutes pour 3 points et 2 rebonds. Avec cette défaite, les chances de qualification de l'Asvel pour les Play-offs se sont quasiment envolées avec 3 succès de retard sur la quatrième place à 3 rencontres de la fin de la phase de poule.