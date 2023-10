Julie Allemand et Lyon-Villeurbanne s'inclinent pour la quatrième fois

Toujours en proie à des problèmes d'effectif, Lyon-Villeurbanne feminin s'est à nouveau incliné (64-67), face à Saragosse cette fois, lors de la 4e journée (Groupe A) de l'Euroligue féminine de basket mercredi. Dans le Groupe B, Salamanque et Antonia Delaere ont perdu 53-64 face aux Tchèques de Prague, leader du groupe. Villeneuve d'Ascq et Maxuella Lisowa l'ont emporté 78-62 face à Bologne. Dans le Groupe A, les Roumaines de Sepsi-Sic (sans Bethy Muninga, toujours indisponible) se sont inclinées à Valence (68-57).

Toute la volonté de Julie Allemand n'a pas suffi. En dépit des 19 points, 1 rebond, 6 assists et 4 interceptions de la meneuse des Belgian Cats, l'Asvel s'est incliné pour la quatrième fois alors que plusieurs titulaires manquaient toujours à l'appel pour diverses raisons. Dans le camp adverse, l'autre Belgian Cat, Serena-Lynn Geldof a été alignée 13 minutes (4 pts, 4 rebs et 1 ast).

Dans le Groupe B, les Espagnoles de Salamanque ont tenu le coup une mi-temps (repos : 37-37) face à Prague avant de coincer et de ne plus marquer que 16 unités en seconde période. Antonia Delaere n'a été alignée que quelques minutes (2 pertes de balle et 2 fautes).