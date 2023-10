Julie Vanloo et Hind Ben Abdelkader s'imposent facilement

Le Galatasaray Istanbul avec sa paire d'arrières belges (Julie Vanloo et Hind Ben Abdelkader) a remporté un succès facile (57-87) ce jeudi chez les Lituaniennes de Kibirkstis Vilnius en match de la 3e journée des phases de poules de l'EuroCoupe féminine. Le Galatasaray est ainsi seul en tête du groupe C. Dans le groupe K, Billie Massey et son club espagnol de l'Estudiantes Madrid se sont imposées 66-70 chez les Tchèques du Levhartice Chomutov.