Julie Vanloo et les Washington Mystics toujours en quête d'une première victoire

Vanloo a joué 21:09 de la rencontre et a ajouté 3 assists et 1 rebond à son total de points. En face, Seattle a vu cinq joueuses inscrire 12 points ou plus, avec le meilleur total pour Nneka Ogwumike (19 points).

La même affiche avait vu le Storm s'imposer 75-84 la semaine dernière. Washington est désormais la seule équipe de la WNBA à n'avoir remporté aucun match. Les Mystics occupent logiquement la dernière place du classement.