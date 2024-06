Julie Vanloo et Washington subissent une huitième défaite de rang

Julie Vanloo et Washington ont subi une huitième défaite en autant de rencontres en WNBA, la ligue nord-américaine de basket féminin, en chutant sur le parquet de New York (90-79) vendredi.

Vanloo, présente dans le cinq de base, a joué 20 minutes, le temps de compiler 8 points et 7 assists pour les Mystics qui n'ont rien pu faire face à la force de frappe de New York. Sabrina Ionescu a terminé meilleure marqueuse de la partie avec 24 points tandis que Kayla Thornton a ajouté 20 unités et Breanna Stewart 18.

Avec cette nouvelle défaite, Washington poursuit son début de saison cauchemar et pointe à la 12e et dernière place du classement avec 0 victoire et 8 défaites. Les Mystics se rendront à Connecticut dans la nuit de mardi à mercredi en Belgique pour tenter de décrocher leur première victoire de la saison.