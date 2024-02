Julie Vanloo veut "faire mieux qu'à Tokyo" aux Jeux de Paris

Les Belgian Cats ont leur billet pour les Jeux de Paris en poche après avoir battu le Sénégal 97-66 lors de la 2e journée du tournoi de qualification d'Anvers, vendredi. "Il y avait beaucoup de pression pour ce tournoi, c'est clair que pas mal de pression est tombée", réagit Julie Vanloo, qui fêtera son 31e anniversaire samedi. "Je suis très heureuse d'aller aux JO pour la deuxième fois. Une qualification au Sportpaleis, c'est très spécial. "Le sentiment d'appartenance à ce groupe est celui qui m'a le plus marquée après ces deux premiers jours, même après la déception contre les Etats-Unis".

Le Sénégal s'est accroché jusqu'à la mi-temps. "En première mi-temps, nous avons parfois perdu le ballon trop facilement et il y a eu un peu trop de fautes", estime Julie Vanloo. "Nous avons appuyé sur l'accélarateur après la pause et nous n'avons plus eu de problèmes par la suite. Dimanche, nous pourrons jouer sans pression contre le Nigeria. Ce sera un match que nous pourrons apprécier à sa juste valeur".

Contrairement à Emma Meesseman, Vanloo n'hésite pas à faire part de ses ambitions pour les Jeux. "Ma vie est faite d'ambition et d'objectifs. J'espère que nous ferons mieux que la dernière fois à Tokyo pour ne pas rester bloquées en quarts de finale. J'espère au moins atteindre les demi-finales. Hier, contre les Etats-Unis, nous avons montré que nous avions notre place à ce niveau. Et nous continuons à progresser".