Julien Alfred prête pour un duel face à Sha'Carri Richardson, mais "pas une revanche"

Julien Alfred a écrit l'histoire cet été, en devenant la première médaillée olympique de Sainte-Lucie. Au stade Roi Baudouin, le Mémorial Van Damme accueillera la championne olympique du 100 m dans une course qui pourrait avoir des allures de revanche, avec la médaillée d'argent américaine Sha'Carri Richardson dans les starting blocks. Alfred demeure cependant détendue. "Je veux juste terminer la saison d'une belle manière", a-t-elle commenté mercredi en conférence de presse.

Richardson courra le 100 m, le vendredi, avant le 200 m le lendemain. Si elle l'a dominée à Paris, Julien Alfred est détachée de l'enjeu et ne veut pas parler de revanche. "Je ne cours jamais contre quelqu'un, je le fais pour moi", a-t-elle tempéré. En quête d'une douce conclusion à son année 2024, la Sainte-Lucienne ne se "préoccupe pas non plus du chrono".

La directrice du meeting, Kim Gevaert, a exprimé son admiration envers une athlète qui a dû faire face à de nombreuses difficultés pour émerger au plus haut niveau du sprint mondial. "J'ai quitté Saint-Lucie pour la Jamaïque à 14 ans, sans ma mère ni mes frères et sœurs", a expliqué Alfred. "Mon père est mort quand j'avais 12 ans."