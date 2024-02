Julien Carraggi franchit le premier tour après avoir frôlé l'élimination

Ce ne fut pas facile. Après avoir perdu le premier set 22-24 (alors qu'il mena 20-17), il a gagné le suivant 22-20 (non sans avoir sauvé un point de match à 19-20). Dans la manche décisive, après plus d'une heure de jeu, Carraggi a pris plus aisément le dessus: 21-13. Le champion de Belgique a ainsi décroché sa 7e victoire en autant de duels face à l'Ukrainien après 1h13 de jeu.

Julien Carraggi rencontrera pour une place en quarts de finale le Canadien Brian Yang (BWF 22), 5e tête de série, qui a pris le meilleur sur l'Indien S. Sankar Muthusamy Subramanian (BWF 69) en trois sets: 15-21, 21-18 et 21-13.