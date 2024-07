Julien Carraggi s'incline dans son second match de poule et est éliminé

Julien Carraggi a été éliminé du tournoi de badminton des Jeux Olympiques de Paris. Lundi après-midi à l'Arena La Chapelle, il a été battu par l'Indien Lakshya Sen, 18e mondial, dans son second match du groupe L des poules préliminaires: 21-19 et 21-14. Après cette nouvelle défaite, le badiste bruxellois ne peut plus remporter son groupe, condition nécessaire pour rejoindre les huitièmes de finale.