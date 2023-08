Julien Watrin espère traduire en course ses sensations retrouvées à l'entraînement

Après son hiver d'enfer, couronné par un titre de vice-champion d'Europe du 400m indoor à Istanbul, assorti d'un record national (45.44) et d'un titre européen avec les Tornados du 4X400 en ayant eu le privilège de franchir la ligne d'arrivée, Julien Watrin n'a pas encore confirmé cet été sur les haies basses avec un meilleur chrono à 49.45, le 36e des 40 qualifiés en vue des Mondiaux de Budapest.

"C'est clair. On s'attendait à mieux" a reconnu le Gaumais vendredi sur les bords du Danube. "J'ai été blessé (pubalgie). J'ai continué à suivre un schéma d'entraînement assez intense. Peut-être qu'il y a eu une fatigue résiduelle. J'ai aussi réduit d'une foulée l'abord de la première haie (passant de 21 à 20). C'est avant tout un investissement pour Paris. Ce n'est pas facile. Cela a des conséquences sur la suite de la course. Il faut pousser un peu plus puis "rerythmer" après". J'ai été un peu perdu au début", avoue le détenteur du record de Belgique (48.66 au Van Damme l'an dernier).

Watrin a profité du stage préparatoire à ces championnats du monde organisé à Belek, en Turquie, pour se rassurer. "J'y ai fait une préparation comme avant Istanbul. J'y ai eu des références dans des allures proches de la compétition qui étaient meilleures que l'année passée. Je pense que le potentiel est là. Je suis bien physiquement, j'ai la vitesse sur le plat. Mais je n'ai pas le confort de l'année passée (avec des chronos sous les 49 secondes). Je dois me contenter des sensations de Belek"