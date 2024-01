Juliette Thomas se qualifie à Séville pour le semi-marathon de l'Euro de Rome

À partir de 2025, les longues distances sur route ne se disputeront plus à l'occasion des championnats d'Europe d'athlétisme. Les 10 km, semi-marathon et marathon seront regroupés dans les "European Running Championships", les championnats d'Europe de course sur route qui se tiendront les 12 et 13 avril 2025 à Louvain (le marathon s'élancera du Palais royal de Bruxelles).