Jumping CSI d'Hambourg - Pieter Devos et les Prague Lions sont 7es après le 1er tour de la Global Champions League

Pieter Devos a réussi un parcours sans faute avec Mom's Isaura à Hambourg pour les Prague Lions, mais son équipe n'a pu faire mieux qu'une 7e place à l'issue du 1er tour de la 6e manche de la Global Champions League. Son équipière tchèque Anna Kellnerova sur Catch Me If You Can a commis une faute et les Prague Lions comptent donc 4 points de pénalité, comme quatre autres équipes.

Quatre équipes ont tenu le zéro: Marcus Ehning et John Whitaker pour Valkenswaard United, Jodie Hall McAteer et Harry Charles pour New York Empire, Ludger Beerbaum et Philipp Weishaupt pour les Berlin Eagles et Shane Breen et Fernando Martinez Sommer pour les Rome Gladiators. Olivier Philippaerts a concédé 5 points de pénalité et occupe pour l'instant la 14e place avec les Stockholm Hearts aux côtés de sa coéquipière britannique Lily Attwood, qui a encaissé 4 points de pénalité. Au classement individuel, Devos a manqué les prix, à la 16e place. L'Allemand Marcus Ehning a remporté la victoire avec Stargold, et les 15.000 euros afférents. Le Français Edward Levy a terminé 2e avec Uno, devant le Suisse Pius Schwizer et Vancouver.