Jumping CSI de Bois-le-Duc - Pieter Devos cinquième du premier majeur, remporté par Daniel Deusser

(Belga) Pieter Devos a terminé cinquième du Dutch Masters d'équitation, première épreuve du Grand Chelem de l'année dimanche à Bois-le-Duc. En selle sur Claire, une jument de 14 ans, il a réussi un barrage sans faute mais quatre combinaisons ont signé un meilleur chrono.

La victoire est revenue à l'Allemand Daniel Deusser associé à Tobago Z, un étalon belge de 14 ans. Les trois places suivantes sont revenues à des duos néerlandais: Harrie Smolders avec Monaco a terminé deuxième à 13 centièmes, Willem Greve, sur Grandorado, troisième à 50 centièmes et Bart Bles sur Kriskras quatrième à 1.74. Devos a concédé 2.05 secondes au lauréat et n'était qu'à 1.55 seconde du podium. Ce succès a rapporté à Deusser, 40 ans, 481 000 euros: 231 000 euros pour la victoire à Bois-le-Duc, plus un bonus de 250 000 euros pour avoir remporté deux des trois tournois du Grand Chelem consécutifs. L'année dernière, l'Allemand a remporté le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle avec Killer Queen, une jument belge de 12 ans. Entre les deux, une seule épreuve du Grand Chelem a eu lieu à Genève. Devos était le seul Belge présent au barrage. Olivier Philippaerts (Legend of Love), Grégory Wathelet (Nevados), Pieter Clemens (Hulde) et Jérôme Guéry (Diego) ont tous commis une faute au premier tour. Philippaerts a terminé 15e, Wathelet 17e, Clemens 20e et Guéry 22e. Dans l'unique épreuve annexe de la journée de clôture, Clemens a été le meilleur Belge. Il s'est classé sixième avec Malibu, un hongre de 10 ans. Le podium a été composé par le Suisse Pius Schwizer (Bakatina), la Suédoise Angelica Augustsson Zanotelli (Dana) et le Néerlandais Maikel van der Vleuten (Edgar). (Belga)