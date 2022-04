Jumping CSI de Fontainebleau - Constant Van Paesschen s'empare de la victoire

(Belga) Constant van Paesschen et la jument Diaz du Thot ont remporté vendredi l'épreuve quatre étoiles avec barrage à 1m50 qui se déroulait à Fontainebleau, en France. Ils ont devancé un autre duo belge, Gudrun Patteet/Sea Coast Monalisa van't Paradijs et trois autres paires françaises.

Van Paesschen et sa monture ont été parfaits de maîtrise vendredi, en terminant leur parcours sans faute en 33.38, soit presque une seconde de plus que Gudrun Patteet (34.28). Derrière les deux premières places belges, on retrouve les Français Roger Yves Bost/Ballerine du Vilpion, Benoit Cernin/Dynamite du Miral et Penelope Leprevost/ GFE Candy de Nantuel, qui ont terminé respectivement troisième (34.70), quatrième (35.40) et cinquième (35.55). Rick Hemeryck en son étalon de neuf ans Navarro van het Eelshof sont rentrés dans le top 10 avec quatre points de pénalité et un chrono de 35.82. (Belga)