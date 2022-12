Justin Thomas et Jordan Spieth remportent "The Match" contre Tiger Woods et Rory McIlroy

(Belga) Les Américains Jordan Spieth et Justin Thomas se sont montrés à leur avantage en s'imposant 3&2 face au duo composé par Tiger Woods et le Nord-Irlandais Rory Mcllroy dans "The Match", une rencontre caritative annuelle entre quatre grands noms du golf. L'événement se déroulait samedi sur le parcours Pélican de la ville de Belleair, en Floride.

La confrontation s'est terminée à l'issue du dixième des douze trous prévus, puisqu'avec trois coups d'avance, Spieth et Thomas ne pouvaient plus être rejoints. L'exhibition a permis de lever 2,6 millions de dollars pour les victimes de l'ouragan Ian. Tiger Woods disputait sa première rencontre depuis un repos forcé de cinq mois. Woods se remet toujours d'un grave accident de voiture survenu en février 2021. En principe, le vainqueur de 15 tournois majeurs devraient prendre part au PNC Championship en compagnie de son fils Charlie, âgé de 13 ans, les 17 et 18 décembre à Orlando.