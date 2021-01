Kamil Stoch remporte la 3e étape à Innsbruck et prend la tête de la Tournée

(Belga) Kamil Stoch a remporté la 3e des quatre étapes de la Tournée des Quatre Tremplins, dimanche à Innsbruck en Autriche. Le Polonais en profite pour prendre la tête de la Tournée.

Double lauréat de la tournée en 2017 et 2018, Kamil Stoch s'impose une troisième fois à Innsbruck grâce à deux sauts de 127,5 m et 130 m (261,7 pts). Kamil Stoch a devancé le Slovène Anze Lanisek (127,5 m+123,5 m pour 249,6 pts) et son compatriote Dawid Kubacki (126m+127m pour 248,3 pts), vainqueur de la Tournée la saison dernière et champion du monde 2019 au petit tremplin. Kubacki avait remporté le concours du Nouvel An à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. Le Norvégien Halvor Egner Granerud, en tête de la Coupe du monde, doit céder sa place de leader de la Tournée ayant du se contenter dimanche de la 15e place. L'Allemand Karl Geiger, 3e de la dernière Tournée, s'était imposé mardi lors la première étape à Oberstdörf en Allemagne. Au classement général de la Tournée, Kamil Stoch compte 809,9 pts pour 794,7 à Kubacki et 789,3 à Granerud. Karl Geiger est 4e avec 785,2 points. dernier concours de cette 69e édition se déroulera aussi en Autriche, mercredi à Bishofshofen. (Belga)