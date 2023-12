Kangoeroes Malines complète le plateau des demi-finales

Les Malinois ont confirmé leur suprématie à la Lotto Arena. Accrochés les cinq premières minutes (9-9), Kangoeroes s'est ensuite dégagé à 17-25 (10e) sous la conduite de Whyte auteur de 23 points. Ces 8 longueurs d'avance ajoutées aux 21 du match aller ont alors permis aux hommes de Kristof Michiels de gérer la suite.

Emmené par Rasir Bolton et Jo Van Buggenhout (18 et 11 points), Anvers a ensuite fait jeu égal dans les deuxième et troisième quarts avant de se montrer plus dangereux pour se rapprocher dans le dernier acte sans pour autant réussir à s'imposer.