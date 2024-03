Kangoeroes Malines réalise le triplé chez les dames

Opposant à nouveau, comme l'an dernier, les deux meilleures équipes du pays, cette finale de la Coupe disputée à Forest National devant plus de 2.000 spectateurs, a été fort agréable à suivre avec deux formations se tenant de près durant toute la première période (31-29).

Dès la reprise, les Malinoises ont haussé le ton avec notamment un 3/3 au-delà des 6m75. Distancées à 52-39, les Castors n'ont pourtant pas baissé les bras et sont revenues dans la partie à 56-50 et 62-60 grâce essentiellement à Victoria Saxton. Laure Resimont (16 points) relançait alors les tenantes de la Coupe avant que Heleen Nauwelaers (18 points) et Elina Aarnisalo (19 points) n'enfoncent définitivement le clou pour forcer 9 points d'écart et boucler le triplé pour Kangoeroes Malines.