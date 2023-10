Kangoeroes Malines s'incline d'entrée après prolongation

Les Malinoises sont passées à deux doigts du succès puisque c'est sur le buzzer que Jazmine Jones (31 points, 10 rebonds, 3 assists) arrachait une prolongation durant laquelle elle faisait basculer la rencontre dans le camp visiteur. Jusque-là, les Malinoises avaient mené plus souvent qu'à leur tour (28 minutes au total) avant de flancher dans le money-time.

Dans cette partie fort partagée, il y aura eu au total 16 changements de leader avant que les Grecques n'émergent sous la conduite d'une Jones intenable. Dans le camp belge, ce sont Catherine Reese (24 points, 9 rebonds, 2 assists) et Laure Resimont (17 points, 9 rebonds, 1 assist) qui se sont montrées les plus dangereuses. À noter le match très consistant d'Heleen Nauwelaers (8 points mais 7 rebonds, 8 assists et 1 interception).