Kansas City et son "Chief" Mahomes décrochent le Super Bowl (vidéos)

Kansas City et son talentueux quarterback Patrick Mahomes ont remporté le 54e Super Bowl de la NFL, le deuxième de l'histoire de la franchise, aux dépens de San Francisco (31-20), dimanche à Miami au terme d'une finale au suspense haletant.

La franchise du Missouri, qui met ainsi un terme à cinquante ans de disette depuis son premier sacre face à Minnesota, succède au palmarès à New England. L'an passé les Patriots de l'inusable Tom Brady s'étaient imposés pour la sixième fois, prolongeant une dynastie longue de 18 années au cours desquelles ils ont disputé neuf finales.

Cette fois, pas de "Pats" ni de "Brady" à l'affiche, pas de "Super Bore" non plus à l'arrivée contrairement à l'insipide finale de l'an passé, mais des Chiefs, dont le triomphe semble devoir ouvrir une nouvelle ère, et dont le visage juvénile à la coupe afro est celui de Patrick Mahomes. Agé de 24 ans, il est devenu le deuxième plus jeune quarterback de l'histoire à soulever le trophée Vince-Lombardi, après Ben Roethlisberger. Il a pourtant longtemps souffert sous l'énorme pression défensive imposée par des 49ers qui ont presque réussi leur coup, mais il a fait preuve de suffisamment de culot, de sang froid et de talent pour faire ce que toute son équipe attendait de lui: la différence.

Son quatrième quart-temps fut celui des grands champions, sous les yeux d'anciens "QB" entrés depuis longtemps dans la légende de ce sport comme Joe Montana, présent au Hard-Rock Stadium comble de 76.000 spectateurs, et qui aurait sûrement préféré voir sa franchise de coeur entrer dans le Panthéon des plus titrés, aux côtés de New England et de Green Bay. Avec dix points de retard à combler, après trois quart-temps joués dans un inconfort total, saqué quatre fois, intercepté deux fois, Mahomes a d'abord réussi un lancer crucial - pour la troisième tentative des Chiefs avec 15 yards à gagner - qui a trouvé Tyreek Hill 44 yards plus loin. Il a ensuite parfaitement fini le travail avec une offrande à Travis Klece (20-17).

Le regain de confiance chez des Chiefs, qui avaient démontré durant ces play-offs leur capacité à renverser des situations compromises, comme au 2e tour contre Houston (51-31 après avoir été menés 24-0), s'est traduit par un autre récital de Mahomes, qui a réussi quatre passes consécutives pour remonter cinquante yards et finalement trouver Damien Williams pour le touchdown (24-20).

Ce dernier a ensuite donné le coup de grâce en réalisant le doublé dans les dernières minutes d'une course de 38 yards. En terme de chiffres, la finale de Mahomes, qui avait lui-même inscrit à la course le premier touchdown de Kansas City à la course au premier quart-temps, se résume à 286 yards parcourus au lancer (78,1 % de réussite).

Une performance qui fait de lui la grande star de la finale, au détriment de son homologue d'en face Jimmy Garropolo, qui n'a pourtant pas démérité pour ce qui constituait sa première finale également, lui qui a à son palmarès pourtant deux Super Bowls, remportés sans jouer en 2015 et en 2017, en regardant briller celui dont il était alors le remplaçant à New England, Tom Brady.



