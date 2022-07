Karel Foubert décroche le bronze à Cluj-Napoca

(Belga) Karel Foubert, 23 ans et 123e mondial dans sa catégorie des moins de 90 kg, a décroché la médaille de bronze à l'European Open de judo de Cluj-Napoca, dimanche en Roumanie. Envoyé en repêchages, il a battu le représentant des Émirats arabes unis, Aram Grigorian (IJF 102), pour s'adjuger le deuxième podium de sa saison.

Foubert a successivement écarté le Roumain Alexandru Sibisan (NC) et l'Israélien Ben Tenenbaum (IJF 187), aux 1er et 2e tours, avant de tomber devant l'Azéri Murad Fatiyev (IJF 238) en finale de poule. En repêchages, le seul Belge engagé dans la ville située au nord-ouest de la Roumanie a battu le Slovaque Milan Randl (IJF 86) et Grigorian pour s'assurer une place sur le podium. Début mai, Foubert avait remporté l'European Open de Sarajevo, en Bosnie, son résultat le plus probant en carrière.