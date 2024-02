Kelly Van Petegem est la lauréate finale en monobob après sa 9e place à Innsbruck

Kelly Van Petegem a remporté la Coupe d'Europe de monobob. Sa 9e place dans la 8e et dernière manche, jeudi à Innsbrück en Autriche, lui a suffi.

Van Petegem a terminé 7e du premier run et 12e du second. La Belge a signé le temps cumulé de 1:51.55. Elle a concédé 1.08 seconde à Sylvia Hoffman. L'Américaine s'est révélée la meilleure en 1:50.47 devant la Canadienne Kristen Bujnowski, 2e à 22/100e, et la Suissesse Debora Annen, 3e à 24/100e.

Au classement final de la Coupe d'Europe, Van Petegem, qui est vice-championne d'Europe junior de monobob, a totalisé 766 points, douze de plus que Debora Annen (754). La championne d'Europe junior l'Allemande Charlotte Candrix se classe 3e avec 700 points.