Kenneth Vandendriessche s'impose pour la 2e fois à Lanzarote et se qualifie pour Hawaii

Vandendriessche a bouclé les distances de 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,195 km de course à pied en 8h29:54, devançant les Espagnols Jordi Montraveta (8h32:26) et Mikel Ugarte (8h36:39). Il est sorti de l'eau en 16e position, avant de signer le 5e temps à vélo et ainsi grimper à la 7e place avant le marathon. Là, il a remonté un à un ses concurrents, prenant la tête de la course peu avant le 30e kilomètre et signant le meilleur temps en course en pied (2h39:23).

Depuis la création de l'épreuve il y a 32 ans, il s'agit de la 7e victoire belge sur l'archipel des Canaries, après Dirk Van Gossum (2000), Bert Jammaer (2008 et 2009), Bart Aernouts (2017), Frederik Van Lierde (2019) et Vandendriessche lui-même (2022). Son succès le qualifie pour la finale du circuit, le 26 octobre à Hawaii (USA). Seul professionnel belge à Lanzarote, Vandendriessche visait cette qualification fin avril lors du dernier Ironman d'Afrique du Sud, mais y a été victime de problèmes gastriques à vélo, provoquant son abandon.