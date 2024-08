Kevin Borlée et les Tornados encore quatrièmes : "ils étaient intouchables devant"

"Les équipes devant étaient presque intouchables. On espérait un peu de bousculade ou quoi mais c'est la course. La pièce tombe rarement de notre côté en relais, c'est comme ça, c'est le sport. On a tous donné le maximum, on a couru avec la tête et le cœur et on a pas fait d'erreurs", a analysé Kevin Borlée.

Après Pékin 2008, Rio 2016 et Tokyo 2020, c'est la quatrième fois que la Belgique doit se contenter de la 4e place. Samedi sur le tartan du Stade de France, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée, Kevin Borlée et Florent Mabille ont établi un nouveau record de Belgique en 2:57.75, derrière les États-Unis (2:54.43), le Botswana (2:54.53) et la Grande-Bretagne (2:55.83). "Tout le monde a super bien couru", a insisté Kevin Borlée.