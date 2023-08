Kevin Borlée officialise son forfait et la fin de sa saison

"J'ai décidé de mettre fin à ma saison 2023. Ce n'était pas une décision facile à prendre, mais j'avais trop mal aux deux tendons d'Achille. Cela m'a empêché de m'entraîner normalement, et en conséquence d'atteindre mon maximum pour aider l'équipe aux Championnats du monde à Budapest. Je me concentre désormais entièrement sur la revalidation et je m'assure que cela ne se reproduira pas l'année prochaine. Toute confiance dans l'équipe, allez les gars", a écrit Kevin Borlée sur son compte Instagram.

Le capitaine des Tornados espérait disputer des huitièmes championnats du monde consécutifs. Le plus beau palmarès de l'athlétisme masculin belge au XXIe siècle compte trois médailles de bronze dans les Mondiaux en plein air: une au 400m individuel à Daegu en 2011, et deux autres dans le relais 4x400m avec les Tornados en 2019 à Doha et 2022 à Eugene.