Nouvelle distinction pour Kevin et Jonathan Borlée

Les athlètes Kevin et Jonathan Borlée se sont vu remettre jeudi soir la médaille de citoyens d'honneur de la commune de Woluwe-Saint-Pierre pour les exploits sportifs qu'ils réalisent au niveau mondial depuis plus de 15 ans.

Le bourgmestre Benoît Cerexhe, a estimé que l'héritage le plus cher qu'ils laisseront une fois leur carrière derrière eux sera "celui d'avoir inspiré, dans l'ombre, des milliers de jeunes gens à se dépasser pour atteindre leurs objectifs, qu'ils soient sportifs ou autre".

Les frères Kevin et Jonathan Borlée sont tous les deux domiciliés à Woluwe-Saint-Pierre. Ils s'entraînent encore régulièrement sur la piste d'athlétisme de Sportcity. En plus de la médaille d'honneur de la commune, ils ont reçu le livre "Woluwe-Saint-Pierre, histoire et terroir" et quelques bouteilles du cru belge.

Le père des jumeaux, Jacques Borlée, a pris la parole en fin de cérémonie pour partager sa joie de voir ses fils devenus "citoyens d'honneur de la plus belle commune bruxelloise, celle de mon enfance".

Leurs noms figurent désormais aux côtés de ceux des sportifs Eddy Merckx et Muriel Sarkany ainsi que d'autres célébrités et artistes ayant entretenu un lien avec Woluwe-Saint-Pierre.