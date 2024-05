Kevin Hesbois commence le Gösser Open en demi-teinte

Le Malinois a concédé deux bogeys sur les six premiers trous avant de réagir en réalisant deux birdies sur les douze trous suivants. Avec son tour dans le par, Hesbois, 33 ans, a eu besoin de 6 coups de plus que les leaders, le Français Paul Margolis et l'Italien Andrea Romano, pour compléter le parcours.

Les Autrichiens Lukas Nemecz et Maximilian Steinlechner, les Français Augustin Hole et Xavier Poncelet, ainsi que les Italiens Enrico Di Nitto, Davide Buchi et Marco Florioli suivent à la troisième place avec un coup de plus que les leaders.