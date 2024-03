Kevin Hesbois ouvre le bal avec une dix-septième place en Égypte

Le Malinois de 33 ans a réalisé un tour au cours duquel il a signé cinq birdies sur sa carte, mais il a également essuyé deux bogeys. Avec son tour de trois sous le par, Hesbois compte trois coups de plus que le Français Benjamin Kedochim, qui occupe la tête.

En deuxième position, avec un coup de plus que le leader, suivent les Français Paul Margolis et Damien Perrier, les Italiens Cristiano Terragni et Manfredi Manica, les Espagnols Borja Martin et Mario Galliano Aguilar et l'Anglais Arron Edwards-Hill.