Le Malinois, 33 ans, a rendu une troisième et dernière carte de 73, un au-dessus du par, après quatre birdies et un bogey. Il totalise 211 coups, cinq sous le par, et finit à onze coups du vainqueur, le Français Antoine Auboin.

L'Anglais Mason Essam et le Français Louis Darthenay se partagent la deuxième place à un coup.