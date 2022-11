Kim Vanreusel éliminée après la 1e manche du slalom de la Coupe du monde de ski alpin

(Belga) Kim Vanreusel n'est pas parvenue à se qualifier pour la 2e manche du slalom de la Coupe du monde dames de ski alpin de Levi, samedi en Finlande. L'Anversoise a terminé 51e de la 1e manche en 57.93, alors que seules les 30 premières pourront disputer la seconde manche, prévue samedi à 13h00.

L'Allemande Lena Dürr a été la plus rapide de la 1e manche en 54.48, devant la Suédoise Anna Swenn Larsson (54.93), vice-championne du monde 2019, et l'Américaine Mikaela Shiffrin (55.03). La Slovaque Petra Vlhova, vainqueure du petit globe de la spécialité la saison dernière, a pris la 4e place (55.05). Après l'annulation en octobre du géant de Sölden à cause de la météo, puis des trois étapes suivantes du calendrier (Zermatt/Cervinia, deux fois, puis Lech) en raison du manque de neige, ce slalom à l'extrême nord de la Finlande, près du cercle polaire, marque l'ouverture de la Coupe du monde féminine. (Belga)