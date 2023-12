Kitefoil: "Ramener la médaille d'or aux JO", ambitionne Lauriane Nolot, élue Marin de l'année 2023

REPONSE : "Je suis très émue, contente. Je ne m'y attendais pas. Cette année a été incroyable pour moi et c'est la récompense d'énormément de travail. Mais j'espère que ce n'est que le début et que je ramènerai d'autres victoires l'année prochaine."

R: "C'est une affaire de famille ! J'ai commencé par l'équitation donc rien à voir (rires). Mais quand j'ai eu 17 ans, mon père et mon frère, qui faisaient déjà du kite, m'ont proposé de tester à Hyères (Var) et je suis tombée amoureuse. Au début c'était simplement en loisir, puis la vitesse, la sensation de glisse, les courses et la stratégie... je suis devenue accro et j'ai senti que j'avais un potentiel. Je me suis entraînée, encore et encore, jusqu'à devenir meilleure qu'eux, puis que les autres filles en compétition. Et je me suis dit : +là il y a quelque chose à faire+."

Q: Le kitefoil fait ses débuts aux JO en 2024, comment se passent les courses ?

R: "C'est très spectaculaire. Ce sont des courses où on est très proches les uns des autres et ça file à toute vitesse. On est sur une planche qui n'est plus collée à l'eau, comme en kitesurf, mais surélevée grâce à un foil. Le vent dans le kite nous tire mais il faut constamment gérer notre vitesse et notre hauteur de vol. C'est un mélange de force, d'équilibre et de stratégie pour choisir les bonnes trajectoires face aux autres."