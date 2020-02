Kobe Bryant et sa fille Gianna, inhumés dans l'intimité la semaine dernière

(Belga) Kobe Bryant, 41 ans, figure légendaire du basket américain et sa fille Gianna, 13 ans, ont été inhumés vendredi dernier lors d'une cérémonie privée au Pacific View Memorial Park à Corona Del Mar en Californie, rapportent les médias américains mercredi.

Une cérémonie en leur mémoire et celle des sept autres personnes tuées avec eux dans un crash d'hélicoptère le 26 janvier dernier est prévue le 24 février au Staples Center de Los Angeles. La date est symbolique (2/24). La légende des Lakers portait en effet le maillot numéro 24 durant la seconde partie de sa carrière, et Gianna, sa fille, emportée avec lui, basketteuse elle aussi, le numéro 2. Kobe et Gianna Bryant ont perdu la vie lorsque leur hélicoptère s'est écrasé à flanc de colline près de Los Angeles, pour des raisons encore indéterminées. Situé au coeur de Los Angeles, le Staples Center, célèbre salle des Lakers et des Clippers, avait déjà accueilli les obsèques publiques de Michael Jackson en 2009 et celles du rappeur américain Nipsey Hussle, abattu l'an dernier dans son quartier. Les Lakers y avaient rendu un vibrant hommage à la star de la NBA lors de leur premier match après sa mort.