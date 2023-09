Kobe Verwimp et Pieter Coolman intègrent la sélection des Red Dragons en vue du tournoi de qualification olympique de volley, prévu du 30 septembre au 8 octobre à Xi'an en Chine, a annoncé mardi la fédération belge de volleyball.

Verwimp, qui évolue à Louvain, et Coolman, joueur de Roulers, remplacent Jelle Ribbens, blessé, et Mathijs Verhanneman, qui préfère se concentrer sur sa saison en club, dans la sélection d'Emanuele Zanini.

Éliminés en 8es de finale du dernier Euro début septembre, les Red Dragons vont disputer le tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris de 2024. Versée dans le groupe C, qui se jouera à Xi'an en Chine, la Belgique, 22e mondiale, affrontera la Pologne, numéro 1 mondiale, vice-championne du monde et championne d'Europe en titre, l'Argentine (FIVB 6), les Pays-Bas (FIVB 10), le Canada (FIVB 13), le Mexique (FIVB 21), la Chine (FIVB 29) et la Bulgarie (FIVB 30).