Kobe Vleminckx court le 100m le plus rapide de l'histoire belge depuis 16 ans

(Belga) Kobe Vleminckx a réussi un chrono de 10.34 sur 100m mercredi soir à Dessau en Allemagne, son record personnel et la meilleure ligne droite de l'histoire belge depuis 16 ans.

Il y a deux semaines, Vleminckx, 23 ans, avait porté déjà son record personnel à 10.35. Avec un vent défavorable de 0,2m/s, son meilleur temps est désormais de 10.34, bon pour une 9e place dans la hiérarchie belge de tous les temps. Il faut remonter à 2006, avec Erik Wijmeersch pour voir un Belge courir aussi vite. Pour se qualifier pour l'Euro à Munich cet été en août, il faut cependant courir bien plus vite, la limite étant fixée à 10.16 et abaissée encore à 10.05 pour les Mondiaux à Eugène en juillet. Rani Rosius a couru de son côté le 100m à Dessau en 11.54 en série et 11.57 en finale, elle qui dispose d'un record personnel à 11.33. Stijn Baeten a couru le 1.500m en 3:41.04, loin de son record personnel (3:37:01.). (Belga)