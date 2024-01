Koen Naert et Lahsene Bouchikhi au départ du semi-marathon d'Egmond

"Participer à la classique de printemps d'Egmond est toujours quelque chose que l'on attend avec impatience", a déclaré le champion d'Europe du marathon en 2018. "Au moins avant, car pendant la course, on est toujours sûr d'avoir du spectacle. C'est toujours une bataille contre plus que vos concurrents, les conditions à Egmond vous poussent toujours à aller à la limite."

Le dernier marathon de Koen Naert remonte au 5 novembre, à New York. Il y avait terminé 5e. Lahsene Boukhichi a quant à lui couru le marathon de Valence le mois dernier en 2h08:36, 27 secondes au-delà du minimum olympique. Il avait terminé 6e à Egmond l'année dernière, tandis que son frère Soufiane avait remporté la course.