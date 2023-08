Koen Naert sera une deuxième fois au départ en novembre

Naert était déjà à New York en 2017. Il avait alors impressionné, faisant longtemps la course en tête et terminant à la huitième place d'un marathon qui est l'un des six Majeurs, mais est également considéré comme l'un des plus grands évènements sportifs au monde.

"Six ans après ma dernière participation, je suis très enthousiaste à l'idée d'aller à New York" a écrit l'athlète sur Instagram. "2017 a été pour moi une course traumatisante et épuisante. Pour la première et unique fois, j'ai dû marcher pendant une course. Je me souviens encore de mon entrée dans Central Park en marchant, et j'ai tout de même réussi à terminer huitième. Ne me demandez pas comment j'ai fait, mais le plan sera de ne pas avoir à marcher cette année".