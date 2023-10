Koen Naert tourné vers les Jeux: "Le plus important est de trouver des points de travail"

Koen Naert participera au marathon de New York le dimanche 5 novembre. Il tentera d'égaler sa huitième place de 2017 en 2h13:21. Mais, tout est axé sur les Jeux de Paris. "Dégager des points de travail est la chose la plus importante pour moi", a-t-il déclaré lors d'un point de presse numérique jeudi.

Bien que son résultat à New York il y a six ans ait été considéré comme une superbe performance, Naert n'en garde pas un très bon souvenir. "Après 30 kilomètres, j'ai été pris de crampes et je suis entré dans Central Park en marchant", a-t-il déclaré. "C'est la seule fois de ma carrière où j'ai dû marcher. Je préfère ne pas y repenser".

Sera-t-il à nouveau parmi les huit premiers cette année ? "Normalement, je peux atteindre le top 8 à chaque course, mais aujourd'hui, le nombre de concurrents est tel qu'il a de quoi vous faire tomber à la renverse", reconnaît-il. "Je porte déjà le dossard 11 au départ. Si je suis neuvième après une belle course, je serai également satisfait, mais le plus important est de retirer des points de travail. Je sais ainsi ce que je dois encore travailler. La course en montée ou en descente, par exemple".