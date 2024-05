Koen Sleeckx dévoile les qualifiés pour les JO : Casse, Verstraeten, Willems et Nikiforov

Le couperet est tombé pour les judokas belges concernant les Jeux Olympiques à l'issue des Championnats du monde à Abou Dhabi, jeudi. Si Matthias Casse (IJF 1) dans la catégorie des -81 kg, et Jorre Verstraeten (IJF 22), en -60 kg, étaient déjà certains de leur place, d'autres devaient encore se battre pour décrocher le précieux sésame pour Paris.

"La Belgique aura quatre tickets pour les Jeux", a confié Koen Sleeckx, le DTN de Judo Vlaanderen, à Belga jeudi à l'issue de la dernière journée de compétition.

"Matthias, Jorre, Gabriella (Willems) et Toma (Nikiforov) sont qualifiés pour Paris. Mina (Libeer) et Sami (Chouchi) sont les perdants. Et pour Mina surtout, c'est une grosse déception, car elle échoue de justesse en raison du fait que Toma hérite du ticket continental. La pilule, pour elle, est dure à avaler."