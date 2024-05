Koen Sleeckx, le DTN, fait le bilan : "Trop de jukokas ne sont pas parvenus à convaincre"

"Ces Championnats du monde ne furent pas bon", a confié à Belga Koen Sleeckx, le DTN de Judo Vlaanderen, sans chercher de faux-fuyants. "Comme à chaque grande compétition, nous étions venus pour ramener des médailles et cela n'a pas réussi. Dans le cadre des Jeux Olympiques, également, nous n'avons pas réalisé une bonne affaire également. Trop de judokas ne sont pas parvenus à convaincre."

"Gabriella le mérite", a poursuivi le Waeslandien. "Elle confirme ainsi qu'elle est une judokate talentueuse. Jorre (Verstraeten) et Mina (Libeer) ont eu la malchance de tomber rapidement sur la tête de série N.1. Et Toma (Nikiforov) doit améliorer sa condition physique. C'est ce qui lui a coûté la défaite."

Quant à Matthias Casse (IJF 1), le grand espoir de médaille, il a été battu au troisième tour dans la catégorie des -81 kg par le jeune Russe Timur Arbuzov (IJF 26) et un arbitrage très pointilleux.

"Nous savons où les erreurs se situent et il ne faut pas en faire plus que ce que cela mérite", a-t-il encore ajouté. "Arbuzov, qui a pris la médaille d'argent, et Grigalashvili sont d'excellents judokas. Rien ne change sur ce plan. En revanche, cela doit nous donner une énergie positive pour rebondir aux Jeux Olympiques."