Koen Sleeckx "ne peut pas se satisfaire" d'un bilan avec deux septièmes places à Zagreb

"On ne peut pas se satisfaire d'un tel résultat", a confié Koen Sleeckx, le DTN de Judo Vlaanderen à l'Agence BELGA dimanche soir. "Nous avions tout de même certains judokas avec lesquels nous pouvions ambitionner de ramener une médaille. Avec Nikiforov, Verstraete, Libeer et Ryheul, nous visions tout de même au minimum une place dans le top 8 pour renforcer, par la même occasion, leur position dans la course à la qualification olympique. Ils n'y sont pas parvenus, même si Toma a très bien combattu contre Sulamanidze. Verschaere et Duyck, eux, ont payé leur apprentissage du haut niveau. C'est vrai que Casse était absent, mais cela ne peut pas avoir d'impact sur le fonctionnement des autres."

Les semaines à venir s'annoncent palpitantes pour les judokas belges qui briguent une participation aux Jeux à Paris. Il faudra rebondir à l'occasion des tournois du Grand Chelem de Dushambe et d'Astana, ainsi que surtout lors des Mondiaux à Abou Dabi, du 19 au 23 mai.