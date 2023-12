Kris Eyckmans succède à Koen Hoeyberghs comme directeur technique du sport élite en volley

Koen Hoeyberghs prendra en effet sa retraite en avril 2024. Afin de faciliter la transition, Kris Eyckmans dirigera dès à présent les opérations des équipes nationales, des équipes de jeunes et des écoles de volley de haut niveau, tant en salle que pour le beach volley. Et ce afin d'assurer la transition et la continuité.

"Kris Eyckmans connaît bien le fonctionnement des Yellow Tigers et des Red Dragons, celui des Topsport Scholen (le sport-études de volley en Flandre, ndlr) et des sélections de jeunes. Le fonctionnement interne de Volley Vlaanderen ne lui est pas non plus étranger", a déclaré le Conseil d'administration de Volley Vlaanderen, responsable de la gestion des équipes nationales de volley.