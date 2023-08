Kris Vansnick après la victoire des Yellow Tigers: "Les filles ont joué avec le coeur"

"Nous nous attendions à une telle opposition. La Slovénie est une équipe différente de la Hongrie et est très bien coachée. Il y a eu des moments où nous n'avons pas su finir le match mais l'équipe l'a fait ensemble. Les filles ont joué avec le coeur, pas toujours avec la manière, et elles ont pu compter sur le soutien du public. C'était important de prendre les trois points", a confié Vansnick.

Les Tigers ont pourtant mené 2-0 avant de perdre le troisième set et de remporter le quatrième set 34-32 après avoir galvaudé quatre balles de match et sauvé cinq balles de set. "À 2-0, je savais que ce n'était pas fini. La Slovénie a amélioré son jeu et nous avions du mal à marquer des points. Finalement, nous avions trouvé la solution pour les battre, mais il fallait juste exécuter, ce qui était le plus dur. Il y a eu un peu d'énervement mais j'ai dit aux filles de retrouver les bases et de bien communiquer. Elles l'ont fait même si ça a duré un peu."