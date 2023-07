Kris Vansnick promu entraîneur: "Je ne me vois pas comme une bouée de sauvetage"

Le 27 juin dernier, Vande Broek a annoncé son départ à la tête des Yellow Tigers après avoir introduit un appel pour sa suspension d'un an à la suite d'accusations d'harcèlement psychologique de la part d'anciennes joueuses.

"Une page a été tournée", a confié Vansnick mercredi en conférence de presse à l'Eurovolley Center de Vilvorde. "C'était important de garder de la continuité. Le groupe reste le même et moi aussi, même si j'ai plus de responsabilités. Gert a pris cette décision car il voulait que l'Euro se prépare sereinement. Personnellement, je ne me vois pas comme une bouée de sauvetage. Le plus important, c'est le court terme avec l'Euro et le tournoi de qualification olympique."